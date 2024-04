Automaks muutub jälle. Registreerimistasu laieneb kõigile

Riigikogu menetluses olev mootorsõidukimaksu seadus on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Seaduse eelnõu seab ebasoodsamasse olukorda kasutatud autode maaletoomise võrreldes kasutatud sõiduki ostmisega Eestist – välismaalt toodud sõiduki eest tuleks tasuda registreerimistasu, Eestist ostetud sõidukil mitte. Euroopa Komisjon on andnud teada, et nii ei tohi.

Peaminister Kaja Kallas ütles eile Riigikogus arupärimistele vastates, et mootorsõidukimaksu vastuolu Euroopa Liidu õigusega tuleb kõrvaldada. Lahendus on, et registreerimistasu tuleb kõigile. „Hea uudis on, et registreerimistasu läheb kõigile tõenäoliselt alla, kuna baas on laiem,“ otsis Kallas halvast uudisest positiivset külge. „Ehk tegelikult see läheb inimestele odavamaks,“ leidis ta.