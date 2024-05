Tarkus merest, mere tagant: innovaatiline, jätkusuutlik ja keskkonnaga arvestav meretehnika õppekava

„Keskkonnakaitset õpetades uurin alati kursuse alguses õppijate seniseid arusaamu keskkonnakaitse vajalikkusest ning käitumismustreid ja -valikuid. Huvitav on jälgida, kuidas aastatega inimeste hoiakud muutuvad. Ka kursuse lõpuks on paljude arvamused 180 kraadi muutunud. See on äge tunne, kui oledki suutnud kellegi mõtlemist muuta,“ kirjeldas Tabri õpetamise võlu. „Mõtlemise, mitte lihtsalt tuupimise arendamine, ning noorte teaduspisikuga sütitamine on väga oluline,“ räägib Tabri.

Merendussektor on suurendanud keskkonnasäästlikkust, vähendades laevakütuste väävlisisaldust ja liikudes üle alternatiivsetele energiaallikatele nagu biokütus, elekter ja gaas. 2021. aastal kehtestas Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) Euroopa laevandusele meetmed, millega plaanitakse vähendada süsinikuintensiivsust 11% aastaks 2026 ja kasvuhoonegaaside heitmeid 50% aastaks 2050, võrreldes 2008. aasta tasemega.

Lisaks heitgaasidele tekivad merel ka muud jäätmed, näiteks tualettide reovesi, mille Läänemere laevad sadamas linna kanalisatsiooni pumpavad. Kuigi kunagi visati tahked jäätmed lihtsalt üle parda, on see viimasel kümnendil olnud ebaseaduslik. Laevad võivad kanda ka taimi, organisme ja baktereid võõrasse elukeskkonda. Üks võimalus selleks on ballastvesi, mida kasutatakse laeva stabiilsuse ja manööverdamisvõime suurendamiseks. Praegu peavad laevad ka ballastvett töötlema.

Üks meretranspordi kõige murettekitavamaid keskkonnamõjusid on aga müra ja juba ehitatud alustel on seda ka raske vähendada. Müra võib vähendada nii taimede, loomade kui ka muude mereorganismide arvukust. Seda mõju tuleb sadamaid ja mereteid planeerides arvesse võtta. „Oluline on, et inimene saaks merelt oma kasu kätte, seejuures mere seisundit mitte halvendades ja ideaalis seda hoopis parendades,“ selgitab meretehnika programmijuht alusväärtusi.