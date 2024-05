TalTechi tudeng Eeva Vitsut: loodan tulevikus jätkusuutlikke hooneid luua

Viljandist pärit tudengi jaoks oli tehnikaülikool ainus ja kindel valik. Ta käis juba kümnendas klassis õppides TalTechi avatud uste päeval, mis aitas langetada otsuse, et selles koolis soovib ta kindlasti õppida. Õige eriala leidus tema jaoks Tartu kolledžis , kus ta peab suureks väärtuseks ka seda, et nii üliõpilased kui õppejõud tunnevad üksteist nimepidi ning kõik on kodune ja personaalne.

Inseneeria on kombineeritud arhitektuuriga

“Joonestamine ja arhitektuur on mulle alati meeldinud, kuid mul tekkis tunne, et tahaksin õppida midagi laiahaardelisemat,” sõnas Eeva. Ta toob välja, et ehitusinseneri eriala on hästi matemaatiline, mis on tema jaoks väga põnev. “Tunnen, et mida semester edasi, seda lähemale ma ehitusinseneri ametile jõuan,” ütles tudeng. Ta tõi välja, et ehitusmehhaanikas õpivad nad parasjagu näiteks konstruktsioonide tugevuste arvutust, mida nad teevad käsitsi, et saada aru põhimõtetest. Päris insenerid seda tema sõnul igapäevaselt nii ei arvuta, vaid seda teevad programmid. “Õppides on esmärk põhitõed selgeks saada ja selle juurde toovad meie väga heal tasemel õppejõud muidugi ka päriselulisi näiteid,” selgitas Eeva.