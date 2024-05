Üks eriti räige petuskeemi esimesi ohvreid räägib avameelses intervjuus, kuidas kurjategijad teda mõjutasid

Järgnev lugu võib tunduda uskumatu, kuid see on miski, mis 2024. aastal juhtus päris inimesega, kes soovib selles loos jääda anonüümseks. Tema lugu on kurb, paneb mõtlema ja teeb isegi jõuetuks, sest see, et ainult mõne nädala jooksul kaotas naine kõik seni elus materiaalselt saavutatu, on fenomenaalne.