Inbanki võlakirjad märgiti poolteist korda üle

Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei pakutud neid avalikult ning pakkumine suunati üksnes valitud investoritele. Kapitali kaasamise eesmärk on tugevdada Inbanki omavahendite positsiooni ning katta Inbankile kehtestatud kapitalinõudeid.

Võlakirjade intressimäär on 10% aastas ja intressi makstakse kvartaalselt.

AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Finantsinspektsioonilt loa saamise korral on Inbankil õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates viie aasta möödudes emiteerimisest.