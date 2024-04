Leedu Šiauliu pank pakub investoritele 25 miljoni eest võlakirju

Võlakirjade lunastustähtaeg on 10 aastat ja lunastustähtpäev on 22. mai 2034. Võlakirjade tingimuste kohaselt on pangal õigus lunastada võlakirju ennetähtaegselt igal ajal pärast 5 aasta möödumist emiteerimise kuupäevast, teavitades võlakirjaomanikke vähemalt 30 päeva ette.