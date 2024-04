UKRAINA KONVERENTS | Ülemraada tervishoiukomitee esimees kutsub investeerima: Ukrainal on suur elanikkond ja tugev professionaalne tööjõud

Tasub mainida, et vaenutegevuse tingimustes jätkame me oma plaanide ja kavatsuste elluviimist. Näiteks on käivitatud president Volodõmõr Zelenskõi algatatud vastsündinute sõeluuringuprojekt. Selle eesmärk on parandada vastsündinute pärilike haiguste uurimist. Enne seda projekti uuriti kõigi laste proove nelja harvikhaiguse suhtes, aga nüüd uuritakse neid 21 haiguse suhtes. See võimaldab alustada ravi staadiumis, kui lapse organism ei ole veel pöördumatuid muutusi läbinud.

Sõjategevusest hoolimata on Ukraina, nagu president Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, täitnud kõik vajalikud kohustused Euroopa Liiduga ühinemiseks läbirääkimiste alustamiseks. Meie komitee algatatud õigusaktide tulemusena on tervishoiusektor praegu ellu viinud 78% EL-i assotsieerumislepingust: nimelt meditsiinitoodete seadusandluse, mis kehtestab Euroopa normid meditsiinitoodete ringlusele, doonorvere ja verekomponentide ohutusele ja kvaliteedile, tervishoiusüsteemile, elundite siirdamisele ja tubakatoodete kontrollile.

Ukraina ülemraada tervishoiu-, meditsiiniabi- ja tervisekindlustuskomitee esimehena usun, et meie suurim saavutus täiemõõdulise sõja algusest on Ukraina tervishoiusüsteemi kindla toimimise tagamine.

Palun kirjeldage oma erialast tegevust pärast 2022. aasta 24. veebruari. Kui palju see muutus ja millised on teie suurimad erialased edulood?

Täiemõõdulise sõja algusest saadik on kõigi ukrainlaste elu dramaatiliselt muutunud, enamik minu kaaskodanikke teeb kõik riigi aitamiseks võitluses vaenlase vastu. Meie meeskond teeb peale otsese parlamenditöö ka vabatahtlikutööd: me varustame sõjaväeüksusi meditsiinivahendite, droonide, generaatorite ja palju muuga. Parlamenditööst vabal ajal aitan ma vabatahtlikuna rahvuskaardi Burevi brigaadi meditsiiniüksust.

Millistes sektorites vajab Ukraina praegu kõige rohkem investeeringuid?

Minu kui ülemraada tervishoiukomitee esimehe jaoks jääb tervishoiusektor prioriteediks.

Tervishoiuministeeriumi andmetel on täiemõõdulise sõja algusest kahjustada saanud 1581 tervishoiuasutust ja 210 maatasa tehtud. Maailmapanga uuringu järgi vajab Ukraina 2023. aasta märtsi seisuga tervishoiusüsteemi hävingust taastamiseks 16,4 miljardit dollarit. Need on tohutud summad. Ja kahjuks kestab sõda endiselt ja peaaegu iga päev ründab vaenlane tervishoiu infrastruktuuri.

Investeeringud tervishoiu infrastruktuuri taastamisse ja arendamisse on üks minu peamisi jõupingutusi. Selle valdkonna potentsiaal on tohutu. Ukraina on suure elanikkonna ja tugeva professionaalse tööjõuga riik. Investorid võivad olla huvitatud tööstusrajatiste sinna paigutamisest, et toota meditsiinivahendeid, samuti koostööst avaliku ja erasektori partnerlusmehhanismide kaudu. Näiteks võib see olla moodulhaiglate tehase ehitamine. Otse haiglasse investeerimise korral eeldatakse haigla 10–15 aastaks hallata võtmist, et investeeritud raha tagasi teenida.

Kui palju on Ukraina seadused viimastel aastatel investorite jaoks lihtsamaks muutunud?