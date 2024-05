Eurora välismaa töötajad on hädas: käed on neist puhtaks pesnud nii eksjuht kui ka pankrotihaldur

Kes vastutab?

Ühendkuningriigi töötajad on alates septembrist oodanud, et sealne ärikeha Eurora Alldeclare ometi pankrotti läheks — siis saaksid nad pöörduda kohaliku töötukassa analoogi HMRC poole. Näib aga, nagu püüaks keegi seda protsessi pidurdada.

Kui 12. märtsil teatas Companies House (Ühendkuningriigi äriregister), et firma läheb kahe kuu jooksul automaatselt kustutamisele, siis 16. aprillil ilmus sinna uus teade — keegi on esitanud sundkustutamise osas vastuväite ja seega on protsess hetkeseisuga peatunud. Kes selle avalduse tegi, pole DigiPRO-le veel teada. Küll aga väidab DigiPRO allikas, et eelmisel aastal tõkestas firma pankrotti minekut just Anneli Aljas.

“See tähendab, et me ei saa Ühendkuningriigi valitsuselt ka mingit tuge taotleda,” tõdes ekstöötaja. Tänaseks Starshipi finantsdirektori kohale edasi liikunud Aljas on end aga täielikult distantseerinud firmast, mille juhatuses ta siiani koos Eurora ekstöötaja Pedro Gallardoga ametlikult on. Enda sõnul on Aljas teinud kõik võimaliku, et firma juhatusest lahkuda.