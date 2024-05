KUULA | Suur otsus enne jaanipäeva. Kes on Eesti tuumaelektrijaama rahastajad?

Tänases saates räägime sellest, kas isegi tuumajaama on võimalik ehitada nagu idufirmat, kuidas Eesti tuumajaama rajamine käib ning milliste argumentidega lähevad tuumajaama rajajad vastu kõigile neile inimestele, kes on leidnud terve rivi põhjuseid, miks see on halb idee.

Saate teemad:

- Milliste numbritega põhjendada, et Eestisse tõesti on tuumajaama vaja?

- Võtame läbi tuumajaama vastu olevad argumendid: see on liiga suur, see on liiga kallis, vajalik kütus pole meie kontrolli all, jäätmeid pole kuhugi panna, pakutavat tehnoloogiat pole tegelikult praegu veel olemas, päike ja tuul on tulevikus võimelised tuumajaama niikuinii asendama.

- Soomlastel on oma tuumajaama käimasaamisega olnud suuri raskusi ning Saksamaa otsustas vahepeal tuumaenergiast üldse loobuda. Mis paneb meid arvama, et meie ehitame paremini kui soomlased ja planeerime paremini kui sakslased?

- Kes on need inimesed ja ettevõtted, kes praeguse tuumajaama-mõtte taga tegelikult on? Kellel on Fermi Energias osalused ja raha sees?

- Mida Fermi Energia Eesti riigilt ja ühiskonnalt tahab: kas me peaksime tuumajaama tegemise kinni maksma, andma laene, garantiisid vms?

- Mis aastal võiks kopa maasse lüüa ja mis aastal võiks jaam valmis saada?

Saatejuhid on Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa.