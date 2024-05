Arco Vara juht lahkub ametist

Arco Vara nõukogu esimehe Tarmo Silla sõnul mõistab ta ennast kinnisvaraarenduses edukalt tõestanud Niinemäe soovi proovida ka mõnda muud valdkonda. „Nõukogu poolt soovime Mikole edaspidiseks ainult kõike head. Arco Vara arenduste maht on tema juhtimise ajal kasvanud, tegevuse ampluaa hõlmab nüüd ka ise ehitamist, alates ametisse asumisest on kõik aastad olnud kasumlikud ning peale kasvu on makstud dividende,“ loetles nõukogu esimees Niinemäe saavutusi.

„Nõukogu on alustanud kohtumisi uue juhi kandidaatidega,“ rääkis Sild. „Arco Vara ambitsioon on olla innovatiivne, rahvusvaheline, kasvav ja kasumlik kinnisvaraettevõte. Arcos on vaimustav meeskond, kes vajab suurepärast dirigenti ja see koht on ainult tugevatele,“ kirjeldas ta ootusi uuele juhile. „Kiirust juurde!“

Lahkub rahuliku südamega

2017. aastal Arco Varaga liitunud ja 2020. aastal ettevõtte juhiks valitud Miko Niinemäe sõnul saab ta lahkuda rahuliku südamega. „Seitse aastat ühes organisatsioonis on tänapäeval juba päris pikk periood. Kui on alustatud noorima Tallinna börsiettevõtte juhina, on üsna ootuspärane, et mingil hetkel tuleb ka karjääripööre. Tundsin, et minu jaoks on see hetk nüüd käes,“ selgitas Niinemäe. „Millisesse sektorisse ma edasi lähen, seda ma praegu veel öelda ei oska.“

Tagasi vaadates tunneb Niinemäe uhkust meeskonna üle, mille ta komplekteeris, tuginedes õppetundidele oma sportlaskarjääri aegadest. „Ilmselt on ka hea tulevikus mõelda, et nõukogu ja tollane tuumikmeeskond usaldasid ettevõtte edasise käekäigu 26-aastase rallisõitjast inseneri kätte,“ ütles ta.

Arco Vara investoritele kinnitas lahkuv juht, et tema väljumine ei tähenda Arco Vara strateegia muutumist ning plaan dividendi maksta ja ettevõtet kasvatada kogenud käe all jääb kehtima.