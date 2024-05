Eesti Energia puhaskasum oli esimeses kvartalis mullusest üle kolmandiku võrra väiksem

Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm selgitas, et kuigi kontserni müügitulu ja kasum võrreldes möödunud aastaga langesid, siis äritegevuse rahavoo vaates oli tegemist hea kvartaliga. „Tugev rahavoog võimaldab meil jätkata strateegiliselt vajalike investeeringutega, et kasvatada puhta ja taskukohase elektri osakaalu ja kaasajastada elektrivõrku,“ ütles Tamm.

Esimeses kvartalis langesid elektri turuhinnad Eestis 9 protsenti, Lätis 13 protsenti, Leedus 14 protsenti, Poolas 38 protsenti ning Soomes 6 protsenti. See oli ka Tamme sõnul põhjus, mis ettevõtte müügitulu ja kasumi vähenemist enim mõjutas.

Läbi aegade suurim taastuvelektri toodang

Esimeses kvartalis tootis Eesti Energia kontsern 1225 gigavatt-tundi elektrit, millest rekordilised 646 gigavatt-tundi toodeti taastuvatest allikatest. „Näeme, et nõudlus puhta ja taskukohase elektri järele on jätkuvalt suur. Tootsime esimeses kvartalis rekordilises koguses rohelist elektrit ja näeme, et lisanduvate tootmisvõimsuste toel jätkab kontserni taastuvelektri toodang kiiret kasvu ka tulevikus,“ selgitas Tamm.