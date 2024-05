Novaturas jätab panga vastuseisu tõttu dividendi maksmata

Ettevõtte juhtkonna sõnul on peamiseks põhjuseks praegused laenutingimused pangaga, mis sätestavad, et dividendide maksmiseks on vaja panga nõusolekut. Vaatamata kasumlikule aastale on Novaturasele laenu andev pank praegu tõrges dividendide maksmise osas, arvestades praegust olukorda välisturismi turul ja kahe viimase kvartali keerulisemat käekäiku.