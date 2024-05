Taani staarettevõte ei jõua tootmisega sammu pidada: kaalulangetusravimi müügiprognoosi tõsteti märgatavalt

„Me oleme rahul müügikasvuga 2024. aasta esimese kolme kuu jooksul. Peamiselt on see kantud GLP-1-l põhineva diabeedi ja rasvumise ravimitest,“ ütles tegevjuht Lars Fruergaard Jørgensen enda avalduses.

Novo Nordisk tõstis enda kasumiprognoosi, sest ravimitootja suudab eelmise aasta lõpuga võrreldes tarnida kaalulangetusravimit Wegovy senisest viis korda enam. Hetkel alustab iga nädal USA-s kaalulangetusravi enam kui 25 000 patsienti. Ka seda on ligi 5000 inimest rohkem kui detsembris. Müük Põhja-Ameerikas tõusis 35% tänu asjaolulule, et Wegovy kiideti heaks rasvunud inimeste kardiovaskulaarsete haiguste riskide vähendamiseks.

Tootlikuse suurendamine on Novo Nordiski üks peamisi eesmärke, et püsida võitluses teiste suurte gigantidega nagu Eli Lilly & Co. Ravimiettevõte kavatseb sel aastal kahekordistada investeeringuid tootmisvõimekuse suurendamiseks ehk pea 6,4 miljardi dollari ulatuses. Suur nõudlus Wegovy ja kõrvalravimi Ozempic suhtes on pidanud Taani ettevõtet tõstma ka enda prognoose. Nüüd ütleb ettevõte, et müük võib tänavu kasvada 27% ja ärikasum kusagil 30%.