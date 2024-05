Ökonomistid esimese kvartali majanduslangusest: elu on siiski veidi paremaks minemas

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla sõnas, et tegemist on kiirhinnanguga, mis on seotud märkimisväärse ebakindlusega ning neid numbreid korrigeeritakse sageli hiljem märkimisväärselt. „Esimesed SKT numbrid avaldatakse mai viimasel päeval,“ lisas ta.

„Vaadates majanduse muid numbreid, on pigem tõenäoline, et selle aasta esimeses kvartalis majandus veidi langes, kuid see langus oli väiksem kui varasematel kvartalitel. SKT statistika järgi langes eelmise aasta kolme kvartaliga SKT 1,8 protsendi võrra, et saada 2,1% aastast langust, oleks SKT pidanud kvartalivõrdluses langema 0,3 protsendi võrra. See suurusjärk läheks kokku seni avaldatud teiste andmetega,“ arvas Uusküla.

Tema hinnangul oli jaekaubandus aasta alguses languses. „Eelmise kvartaliga võrreldes oli langus 1,8 protsenti. Selleks, et tööstustoodang püsiks esimeses kvartalis eelmise aasta lõpu tasemel, oleks pidanud ta tõusma märtsis paar protsenti,“ sõnas ta.

„Valitsuse kulutuste mõju on oodatavalt neutraalne või veidi negatiivne, sest kulutuste osas kasvu ei olnud, kuid käibemaksu tõus tõstis maksutulu. Kuna tarbimine vähenes, siis positiivselt poolelt on esimeses kvartalis arvatavasti vähenemas kaupade väliskaubanduse defitsiit,“ kirjeldas Uusküla. Tema sõnul on võimalikud ka ühekordsed muutused investeeringutes, põhivara kulumis või muudes segatuludes, mis võisid SKTd positiivselt mõjutada. Need ei ole aga pigem märgid majandustsükli faasi selgest muutusest.

Uusküla arvates on elu siiski veidi paremaks minemas. „Palgad on tõusmas kiiremini kui hinnad juba poolteist aastat. Kuigi eelmise tasemeni on veel veidi minna, siis paranemisemärke on siin näha. Hõive on langenud vähe ja tööpuudus kasvanud vaid veidi hoolimata reaalpalga tõusust, seeläbi on palgatulu ka terves majanduses kasuteel. Samuti on oodata aasta jooksul intressimäärade langust kui euroala inflatsioon jääb püsima praegusel või sellest madalamal tasemel,“ rääkis ta.

SKP langus vastas ootustele