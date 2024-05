Magusa joogi maksu eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

Kõiki probleeme uus maks ei lahenda

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul ei lahenda ainult magusa joogi maks kõiki rahvatervisega seotud probleeme ja väljakutseid iseseisvalt, vaid on üks viis, kuidas inimesi suunata tervislikema valikute juurde. „On üldteada, et terviseedenduse meetmete ja sekkumiste mõjutegureid on palju. Siiski on eelnõuga kavandataval sekkumisel oma mõju suunata nii tootja kui tarbija eelistusi tervislikema toodete tootmisele kui ka teisalt tarbimisele. Koos teiste tegevustega toetab magusa joogi maks rahvastiku tervisenäitajate parandamist ja tervislikke valikuid soodustava keskkonna loomist,“ lisas Sikkut.