Eesti ettevõte asub valmistama seadmeid Soome vanima tuumaelektrijaama jaoks

„Estanci ja Fortumi sõlmitud lepingu eesmärk on Loviisa tuumajaama tõhususe suurendamine, mis seisneb kolme kõrgsurve soojusvaheti väljavahetamises. Loviisa tuumajaama uuendustööd tulenevad mullu Soome valitsuselt saadud tegevusloa pikendusest, mis võimaldab tuumajaama töös hoida 2050. aasta lõpuni,“ ütles Estanci tegevjuht Priit Haldma.

Haldma märkis, et tegu on juba Estanci kolmanda projektiga tuumaenergia sektoris. Kolm aastat tagasi alguse saanud esimese projekti kogemuse põhjal osati keerukat, põhjalikku ja aeganõudvat dokumentatsiooni juba oodata.

„Leping Fortumiga on meie jaoks märgilise tähtsusega, sest see tõestab, et hoolimata ülemaailmsest keerulisest majandusolukorrast ja vaiksemast perioodist turul, suudame sihipärase tööga leida hästi sobivaid lepinguid. Ühtlasi näitab sedavõrd vastutusrohke projekt meie vastu suurt usaldust,“ sõnas ta.