Krüptobörsi Binance’i asutaja sai oodatust lühema vanglakaristuse

Zhao mõisteti süüdi selles, et ettevõtte juhina ei pööranud ta tähelepanu sellele, kuidas Binance’i platvormi kasutasid raha liigutamiseks inimesed, kes on olnud seotud laste seksuaalse kuritarvitamisega, narkoäriga ja terrorismiga. Prokuratuur on varem välja toonud, et Binance’i kasutasid näiteks Hamas, Al Qaida ja teised terroristlikud organisatsioonid, rikkudes seeläbi USA sanktsioone.

Maksimaalselt ähvardas Zhaod kümne aasta pikkune vanglakaristus, kuid ametliku juhise järgi on selliste kuritegude puhul soovitavaks karistuseks 12–18-kuuline vangistus. Prokuratuur nõudis aga karmimat ehk kolmeaastast vanglakaristust. Sealjuures märkisid nad, et kui Zhao ei pea reaalselt vangi minema, siis võttes arvesse teo tõsidust kannaks see endaga kaasas sõnumit, et seadused on sisuliselt hambutud.

Zhao kaitsjad Mark Bartlett ja William Burck argumenteerisid aga, et Binance’i asutaja ei väärinud reaalset vanglakaristust, kuna puudub igasugune tõend, et Zhao oleks teadnud ühestki konkreetsest tehingust, mis oleks rikkunud USA seaduseid või sanktsioone. Samuti viitasid nad, et vaid väga väike osa ettevõtte tehingutest rikkusid USA sanktsioone.

Kohtunik Richard A. Jones tunnustas Zhaod, et ta ei põgenenud karistuse eest, vaid tuli otsust kuulama. Nimelt elab Zhao tavapäraselt Araabia Ühendemiraatides. Teisalt märkis kohtunik, et muret tekitas Zhao otsus ignoreerida USA pangandusnõudeid, mis oleks pidurdanud ettevõtte kiiret kasvu.

„Mitte ükski inimene – sõltumata tema varandusest – ei ole immuunne kohtumõistmisest ega tohi olla USA seadustest kõrgemal,“ märkis Jones.

Varasema kokkuleppe kohaselt tuleb Zhaol maksta ka 50 miljonit dollarit trahvi, samuti nõustus Binance 4,3 miljardise trahviga. Kokkuleppe kohaselt pidi Zhao lahkuma novembris ka Binance’i tegevjuhi kohalt.