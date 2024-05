Kasvav probleem üüriturul: üürnikud hüppavad viimasel hetkel alt ära

„Kindlasti tuleks lepingusse kirja panna ka see, mis saab siis, kui üürileandja otsustab üürimisest vahepeal loobuda või valib teise kandidaadi,” täpsustab Siht.

Küsi esimene üürimakse ette

Kui üürileping jõustub allkirjastamise hetkest, kuid korteri üleandmise tähtaeg ei ole veel saabunud, siis teine võimalus riskide maandamiseks on küsida kohe ette esimene üürimakse.

„Ka sellisel juhul peab lepingu eritingimustes fikseerima üürimakse suuruse ja makse tegemise kuupäeva. Lisaks tuleb üürilepingus sõnastada, millal ja millisel juhul loetakse see üürniku esimese kuu üüri makseks ning millal ja millisel juhul omanik seda osaliselt või täielikult tagastama ei pea,” kommenteerib Siht.

Üürilepingu lõpetamine pärast lepingu jõustumist

Kui pooled on kokku leppinud, et leping hakkab kehtima pärast allkirjastamist, kuid üks pooltest mõtleb enne eluruumi üleandmist ümber, siis ei saa lepingust enam nii lihtsalt loobuda.

„Meil on olnud mitmeid juhtumeid, kus üürnik otsustab mõned päevad enne sissekolimist kehtivast üürilepingust loobuda. Sageli eeldavad üürnikud, et kuna korteri üleandmise või sissekolimiseni ei jõutud, siis pole leping veel jõustunud. Tegelikult on sellisel juhul leping poolte jaoks siduv alates allkirjastamisest ning tuleb alustada üürilepingu lõpetamist,” selgitab õigusekspert.