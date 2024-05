Põrgukuumuse tõttu elavad oliiviõli tootjad läbi raskeid aegu

Drastilised kliimamuutused, kasvavad hinnad, kõrged intressid ja jonnakas inflatsioon on viimastel kuudel oluliselt mõjutanud ka oliivõli turgu. Kaks järjestikust aastat on Hispaania pidanud võitlema kõrvetava kuumusega, mis on jälje jätnud ka oliivipuude saagikusele. Kesine saak on aga tähendanud ebatavalist hinnarallit, mis on ühtpidi jahmatanud nii tarbijaid kui ka tööstuses pikalt tegutsenud „veterane“.

Oliivõli tootmine Hispaanias moodustab enam kui 40 protsenti kogu maailma oliivõli tootmisest, olles niiviisi hindade dikteerimisel võrdlemisi oluline turg. „Me seisame silmitsi ühe keerulisema perioodiga kogu tööstuse ajaloos,“ tõdes oliivõlitootja Deoleo müügiosakonna juht Miguel Angel Guzman. „Tugev inflatsioon ühes kõrgete intressidega ja mitte soosiv oliivisaak on põhjustanud hindade märkimisväärse tõusu,“ lisas ta.

Extra virgin oliivõli hind püstitas jaanuaris Hispaanias, täpsemini Andaluusia piirkonnas, hinnarekordi, jõudes 9,2 euroni kilogramm. 19. aprilli seisuga kaupleb hind kusagil 7,8 euro juures, mis on õnneks madalam kuu varasemast 8-eurosest hinnast märtsis. Hind on langenud eeskätt tänu tootmise paranemisele ja soodsatele vihmasadudele märtsis ning aprillis.

Deoleo on teistpidi jällegi ka veendunud, et hetkeolukord on tsükliline ja kui tuleviku oliivisaagikus paraneb, näeb ka hindades normaliseerumist. Samas ei julge ettevõte olla hindade osas ka väga optimistlikult meelestatud, isegi kui viimase aja vihm on mõjunud mõneti positiivselt. Tänavuse saagikuse teadasaamiseks on sel aastal veel mitmeid kuid ees ja muutused võivad olla ootamatud, mistõttu võib süveneda ka oliivõli hinna volatiilsus.

Enamik suurimaid oliivõli tootjaid tulevad vahemereäärsetest maadest nagu Hispaania, Itaalia ja Kreeka, kus asuvadki maailma suurimad tootjad. Mitmed analüütikud on aga hoiatanud, et oliivipuud on äärmiselt haavatavad kliimakriisist tingitud kuumuse tõttu. Kuigi oliivipuud on harjunud kõrgete temperatuuridega, on viimase aja olukord olnud ka nende jaoks liig mis liig. Deoleo sõnul on viimase aja põuad ja kõrged temperatuurid viinud oliivipuude saagikuse olulise puudujäägini, millest on tingitud ka ülejäänud sektori volatiilsus toorainehindades.