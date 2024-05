Juunist tõuseb kodutarbijate gaasi hind. „Aprillis langes mitu ehmatavat asja korraga kokku“

Kui täna on kodukliendi paindliku paketi hind 0,42 eurot/m3, siis alates juunist tõuseb see 0,49 eurot/m3 peale. Kaasiku sõnul praegu siiski uusi hinnatõuse näha ei ole. Turg rahuneb ja hinnad liiguvad taas allapoole. Teisisõnu tähendab see seda, et pinged Lähis-Idas ei ole eskaleerunud, LNG mahud on taas kasvama hakanud ning ilmad on lõpuks soojemad. „Kui ei realiseeru täiendavaid olulisi geopoliitilisi riske, siis pole lähiajal põhjust eeldada suurt gaasihindade tõusu,“ sõnas Kaasik.