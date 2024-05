Rohevesiniku tootmist arendav Stargate Hydrogen kaasas 42 miljonit eurot

Rahastamisvooru vedasid UG Investmentsi omakapitaliinvesteering ja toetusrahastus IPCEI (Important Project of Common Common Interest – üleeuroopalist huvi pakkuv tähtis projekt) vesinikutehnoloogiate raamistikust, kuid hõlmab ka teisi investoreid ja toetusi. Stargate on tunnustatud IPCEI projektina ja on seega osa vesinikutehnoloogiate masstootmisesse toomise programmist, mis hõlmab tööstusharu juhtivaid ettevõtteid nagu Enel Green Power, De Nora, Sunfire ja teised.

Stargate Hydrogeni tegevjuhi Marko Virkebau sõnul on rahastusvoor märkimisväärne samm, et muuta rohevesiniku tootmine taskukohasemaks ja kättesaadavamaks kogu Euroopas. „Lisaks on meil hea meel, et rahastusvooruga koos asub ettevõtte nõukogu juhi rolli maailma juhtiva superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk, kes mõistab süvitsi teaduspõhist innovatsiooni ning toob Stargate Hydrogeni juhtimisse hindamatuid teadmisi ja strateegilist visiooni,“ lisas Virkebau.