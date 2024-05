Maailma suurim plaadifirma lõpetas TikToki boikoteerimise

Maailma suurim plaadifirma Universal käskis TikTokil jaanuari lõpus oma muusika platvormilt eemaldada, kuna leidis, et Hiina lühivideode platvorm ei maksa lugude kasutamise eest õiglast summat.

Kuid kestnud boikott tähendas Universali artistide jaoks aga seda, et nende nähtavus ja kuulatavus noorte hulgas vähenes, kuna Tiktokist on saanud noorema põlvkonna jaoks ülitähtis muusika avastamise ja reklaamimise platvorm.

Universal Music Groupi tegevjuht Sir Lucian Grainge ütles töötajatele saadetud märgukirjas, et vaidlus TikTokiga on lõppenud selgelt positiivse tulemusega, lisades, et platvormiga suudeti kokku leppida mitmes kriitilises valdkonnas, sh tehisintellekti kasutamises, platvormi ohutuses ja autoriõiguste tasudes.