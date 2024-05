Bloomberg: Ungari pank soovib väidetavasti Luminori ära osta

Luminori omanik Blackstone soovib Luminori eest väidetavasti saada 1,2-kordset raamatupidamislikku väärtust. Esimese kvartali lõpu seisuga oli panga omakapital 1,84 miljardit eurot, kuid aprillis tegi Luminor 194 miljoni eurose dividendimakse. Seetõttu osundas Luminor oma kvartaliaruandes, et dividendimakset arvesse võttes (sh maksud maha) on panga omakapital 1,58 miljardit eurot. Seda arvesse võttes võiks panga müügihinnaks olla umbes 1,9 miljardit eurot.

Eelmisel nädalal toimus OTP Groupi aktsionäride koosolek, kus kinnitati, et pank soovib maksta dividendina välja 150 miljardit Ungari forinti (400 miljonit eurot). OTP Group teenis mullu aga 990 miljardit forinti (2,55 miljardit eurot) kasumit. Seetõttu uuriti panga tegevjuhi Sándor Csányi käest, miks maksab pank vaid sedavõrd väikese osa panga kasumist välja. Csányi sõnas, et see on seotud laienemisplaanidega.

„Eile tegime me indikatiivse pakkumise, et osta pank. Kui see diil läbi läheb, on see OTP Groupi jaoks ajaloo suurim,“ sõnas ta. Csányi on Forbesi hinnangul Ungaris rikkuselt teine mees, kui tema varad on väärt 573,7 miljardit Ungari forinti (ligi 1,5 miljardit eurot). Lisaks pangandusele tegutseb ta ka põllumajanduses.

Csányi sõnas Ungari väljaandele InfoStart, et ostetav pank tegutseb Euroopa Liidus ning kohas, kus hetkel OTP ei tegutse. Ta täpsustas, et läbi ostu soovitakse saada ligipääsu kolme riigi turule. Luminor tegutseb nii Eestis, Lätis kui Leedus. Csányi mainis ka, et neis riikides on nii digitaliseeritus kui pangandussüsteem väga kõrgel tasemel. Ta lisas, et kui Lääne-Euroopas on panku liiga palju, mistõttu on marginaalid erakordselt madalad, siis oleks väga keeruline seal turul konkurentsi siseneda. Seega on kas lõunasse, itta või põhja laienemine loogilisem.