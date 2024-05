„Mu ema sõitis eelmisel nädalal Bolti taksoga ja juht rääkis, et Bolt on oma inimese isegi ministeeriumisse tööle pannud,“ ütleb Sandra Särav sel nädalal antud usutluses. Meedias on teda koguni võrreldud kriminaaliga, kelle politsei on värvanud, et too taas omasuguste sekka tagasi sokutada. Lisaks on tema kohta hakanud levima üks kuulujutt, mille peale ütleb ta vaid: „Vau!“