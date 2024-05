Veel jõuab. Eramajade renoveerimismeetmes on alles pool summast

Enamik taotlusi kogusummas üle 10 miljoni euro esitati esimesel päeval, järgnevatel päevadel on taotluste maht üha vähenenud ning viimase viie päeva keskmine taotluste arv on vaid 12.

EASi ja KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu hinnangul ei ole hetkel esitatud taotluste kogusumma kindlasti lõplik ja tegemist on esialgse summaga. „Nõuetekohaste taotluste maht selgub alles menetluse käigus, esimestel päevadel pisteliselt taotlustega tutvudes on ilmnenud, et mitmete taotlustega on toetust küsitud vales määras või ka tegevustele, mida sellest meetmest ei toetata,“ sõnas Reinsalu.

„Võib eeldada, et nõuetele vastavaid taotlusi on hetkel ligikaudu 10-11 miljoni euro mahus. Kõik need, kes on praeguseks tingimustele vastava taotluse esitanud, saavad ka toetust. Kindlasti soovitame KredExi kodulehel enne taotlemist toetuse tingimused rahulikult läbi lugeda ning taotlus alles siis esitada, kui tingimused on sobivad ning soovitud tegevusele on võimalik toetust saada,“ lisas ta.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse jagunemine maakonniti Harjumaa 244 taotlust, 3,85 mln eurot;

Hiiumaa 10 taotlust, 291 813 eurot;

Ida-Virumaa 23 taotlust, 414 588 eurot;

Jõgevamaa 12 taotlust, 274 215 eurot;

Järvamaa 25 taotlust, 344 299 eurot;

Läänemaa 21 taotlust, 429 305 eurot;

Lääne-Virumaa 37 taotlust, 1,01 mln eurot;

Põlvamaa 14 taotlust, 296 493 eurot;

Pärnumaa 65 taotlust, 1,57 mln eurot;

Raplamaa 31 taotlust, 470 118 eurot;

Saaremaa 38 taotlust, 769 402 eurot;

Tartumaa 74 taotlust, 1,49 mln eurot;

Valgamaa 23 taotlust, 734 447 eurot;

Viljandimaa 33 taotlust, 737 514 eurot;

Võrumaa 25 taotlust, 598 573 eurot;

Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks nii osaliselt kui ka terviklikult. Osalisel renoveerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot elamu kohta. Tervikliku renoveerimise korral oleneb toetuse määr ja maksimaalne summa elamu asukohast. Enamikus Eesti piirkondades saab toetust kuni 50 000 eurot ja kuni 50%, Tallinna- ja Tartu-lähedastes piirkondades kuni 40 000 eurot ja kuni 40% toetatavatest kuludest. Kõige väiksem on toetus Tallinnas ja Tartus ehk kuni 30 000 eurot ja 30% toetatavatest kuludest.