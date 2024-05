Uuring: tööstressiga on kimpus üle poolte eestimaalastetest

Pea poolte vastanute sõnul on selle taga suur töökoormus, mis väljendub pidevas väsimuses ja pahas tujus. Üle 10% vastanutest aga leidis, et vastutusrikka tööga kaasnev stress on normaalne nähtus, mille osas polegi võimalik midagi ette võtta.

Seesami tervisekindlustuse tootejuhi Marit Raagi sõnul on tööstress tabanud kõige rängemalt 25-34-aastaseid inimesi, kelle seast lausa 84% tunnistas tööstressi kogemist.

„Ilmselt on sellel vanusegrupil väga palju kohustusi, mida oskuslikult tasakaalustada on väga keeruline – selles vanuses on paljude jaoks oluline end maksimaalselt tööl tõestada, oma karjääri eesmärgid saavutada. Samal ajal on aga paljudel ka pered, kus kasvamas veel väiksed lapsed, lisaks on see vanusegrupp ka sotsiaalselt väga aktiivne. Tunne, et kõige jaoks ei jagu aega, energiat või raha, on lihtne tekkima. Ja seda eriti olukorras, kus koroona-aegsetest pingetest taastumata kindlustunnet on tulnud kimbutama majanduslanguse mõjud ning mure toimetuleku pärast,“ rääkis Raag.

Tööstressi põhjustavad vaimse tervise probleemid ja suur töökoormus

Tema sõnul oli mõnevõrra üllatav näha ka kõrget tööstressi kogenute osakaalu 18-24-aastaste seas. „Kolmveerand sellest vanusegrupist ütles, et on viimase aasta jooksul tööstressi kogenud. Samas 18-24-aastaste ja 25-35-aastaste tööstressi suurimad põhjused olid erinevad. Iga teine noorimasse gruppi kuuluv vastaja tõi suurimaks tööstressi põhjustajaks vaimse tervisega seotud probleemid ja tunde, et töö ei paku enam rahuldust (vastavalt 53 ja 50% vastanutest). 25-34-aastaste jaoks oli aga vaieldamatult suurim tööstressi allikas liiga suur töökoormus, mis oli ka kõigi järgnevate vanusegruppide peamine stressitekitaja. Kahtlemata peegeldab see tulemus ka erinevate põlvkondade väärtushinnanguid tööelus,“ tõdes kindlustaja.

Suurt töökoormust pidas tööstressi allikaks iga teine tööstressi kogenud inimene. Muresid vaimse tervisega tõid tööstressi põhjustajana välja 34% vastanutest, 33% kinnitusel on tööstressi taga aga rahamured.