Eksperdid annavad nõu: 6 näpunäidet, mida suvekorteri ostmisel silmas pidada

5. Eesti väikelinnades on tihti puudu ka pikaajalistest üüripindadest. Tihti õnnestub üürihuvilisega kokku leppida, et ta kasutab korterit ülejäänud aja aastast, aga suvekuudeks kolib välja ja sel ajal on korter vaba kas lühiajaliseks üüriks või endale kasutamiseks. Kontor soovitab enne ostu uurida, kuidas üüripindade pakkumine ja nõudlus konkreetses asukohas on ja mis võib seda mõjutada. Näiteks kas linnas on palju erinevaid tööandjaid või võib mõne suurema tööandja kolimine koheselt ka linnaelanikele mõju avaldada? Igal juhul tasub mõelda, mida korteriga hooajavälisel ajal teha saab ja kui lihtne oleks sinna pikaajalist üürilist leida. „Seega kuigi mõtled peamiselt suvise kasutuse peale, siis Eesti oludes on siiski iga kinnisvara puhul soojapidavus, küttevõimalused ja küttekulud oluline kriteerium, mis investeeringu tasuvust mõjutab,“ rõhutab Kontor.

6. Korteri asukohast tähtsuselt järgmine aspekt, mis mõjutab üüritulu suurust ja ka seda, kui palju pind tühjalt seisma peab, on eristumine. Ka suurema pakkumise olukorras võidavad need, kes millegagi positiivselt eristuvad. See võib olla mõni sisekujunduslik nüanss, mida on võimalik teinekord väga lihtsate ja soodsate vahenditega lisada. „Seepärast ei tohiks karta veidi värskendust vajavat ruumi, sest ilmselt saab selle kätte parema hinnaga ja just seal saab ka toredaid eristuvaid nüansse lisada. Kui on valida rõdu, terrassi või hoovi kasutamise võimalusega korter, siis on see kindlasti mõne teise pakkumisega võrreldes eelis,“ annab Kontor nõu.