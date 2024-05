Õppekava, mis annab sulle võimaluse kujundada ise homne maailm

Õppekava erilisus ilmneb selleski, et tudengitel on võimalik juba õppe käigus keskenduda teemadele ja probleemidele, mis kerkivad tänapäeval esile Eesti suurimates tööstusettevõtetes. „Õppekava väljatöötamise käigus olime väga tihedas kontaktis kohalike tööandjatega, kellest suurimad on näiteks Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp. Just nemad aitasid õppekava kujundada selliselt, et lõpetajad saaksid vajalikud teadmised ja oskused, et spetsialistidena kas nende ridades või mõnes muus asutuses tööle asuda,“ selgitab programmijuht Rozeik. Lisaks tööstusettevõtetele on õppekava arendusse kaasatud ka teised mainekad ettevõtted ja organisatsioonid, näiteks Swedbank, konsultatsioonifirma KPMG ja Keskkonnaamet.