Apple’i head tulemused ja 110 miljardi dollariline tagasiostuplaan andis aktsiale hoogu

Investoreid on viimastel kuudel ettevaatlikuks teinud ka müükide allakäik Hiinas. Nimelt tormavad sealsed tarbijad eeskätt kodumaiste nutitelefonibrändide suunas. Olulist mõju on avaldanud ka valitsuse otsus kontorites osaliselt keelustada väljaspoolt sisse tulnud tehnoloogia kasutamise.

Counterpoint Researchi hinnangul on iPhone’ide müük Hiinas aasta esimese kolme kuuga langenud ligi 19%. Tegemist on halvima kvartaliga alates 2020. aastast. Vastulöögist hoolimata on Apple’i üleüldised tulemused Hiinas oodatust posiitivsemad – ettevõtte viimase kvartali käive oli 16,4 miljardit dollarit. Hoolimata väikesest tagasilöögist varasemaga, on see tulemus siiski parem analüütikute oodatud 15,9 miljardist dollarist.