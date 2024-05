Elu on läinud 20 aastaga paremaks? Näiteks reis Türki maksis sama palju kui täna

Vahetult enne euroliiduga liitumise ümmargust aastapäeva lõppes koolivaheaeg, mis on paljudele Eesti peredele soojamaareisi aeg – lennatakse Türki, Egiptusesse või mujale. Et talvist kaamost sai peletama minna ka 2004. aastal, annab see esimese hea võrdlusbaasi.

Kuid usun, et ma ei eksi öeldes, et nii üleriigilise keskmise palga statistikat vaadates ja tänasega kõrvutades on meil inimestena keeruline hinnata, kas meil tõesti on täna kaks korda parem elu kui toona? Minnes ajas tagasi ja asetades igapäevaelulisi asju konteksti, on päris mitmeid näiteid, mis viimase 20 aasta heaolu kasvu väga hästi ilmestavad. Olgu siin toodud mõned markantsed näited muutustest.

Kui eurodes mõõdetuna on SKP kasvanud üle nelja korra, siis samas suurusjärgus on kasvanud ka palk. Keskmine kuupalk oli vahetult enne EL-iga liitumist 450 eurot ning on jõudnud eelmise aasta lõpuks 1950 euroni. Arvestades tänaseid hindu ilma ostujõu kasvuta tähendaks see täna 950 eurost palka ehk ostujõud keskmise palga eest on kaks korda suurem.

1. mail täitus Eestil 20 aastat Euroopa Liidu liikmena ning selle aja jooksul on meie sisemajanduse kogutoodang kogustes mõõdetuna kasvanud poolteist korda ühe elaniku kohta. Kui vaid eurosid vaadata, siis on kasv olnud lausa neljakordne. Loomulikult ei ole elukvaliteedi paranemine vaid Euroopa Liidu teene. Kuid kui tagasi vaadata tollele ajale, siis saab aru, kui palju on meie elu tolle 20 aastaga muutunud.

Järgmine näide elatustaseme tõusust selle aja jooksul on näha pea kõigi meie kodudes. Liialdades võiks väita, et Eesti kodude au ja uhkus on televiisor. Aastal 2004 oli selleks veel peamiselt kineskoobiga suur ja raske kast elutoakapil. Näiteks Euronics müüs 20 aastat tagasi toona suureks televiisoriks peetud 29-tollise lameekraaniga telerit kampaaniahinnaga 9995 krooni ehk 639 eurot.

Lisaks puhkusereisile on ka tavalised liinilennud säilitanud sisuliselt 20 aasta tagused hinnad. Just Euroopa Liiduga liitumise puhul pakkus meie kunagine rahvuslik lennukompanii Estonian Air kampaaniahindadega Berliini lendamist alates 900 kroonist ehk 58 euroga. Sinitiivuline küll täna enam ei lenda, ent see-eest lubab lõunanaabrite airBaltic Tallinnast Berliini viia ka alates 55 eurost. Nähtub, et lennupiletite "alates" hinnad on ajas muutumatud.

Teisisõnu – 20 aastat tagasi kulus tervelt 70% kuupalgast Türgi-puhkusele, täna aga vaid 16%. Kogu pere peale tasandades on odavama otsa soojamaapuhkus muutunud sissetulekuga võrreldes suisa kuus korda odavamaks – kui 2004. aastal võttis üks 319-eurone reis neljaliikmelise pere ühe inimese keskmisest aastatulust üsna märkimisväärsed 9%, täna on see aga vaid 1,5%.

Heaolu kasvu ei näita mitte ainult see, kui palju on meil raha, kui suured on televiisorid ja kui kallid autod. Vähem käegakatsutavam, kuid ühiskonna seisukohalt ehk olulisemgi on meie rahva tervis – mida tervem rahvas, seda edukam on ta ühiskondlikku rikkust ja heaolu luues.

Lausa tektooniline nihe on aga toimunud selles, milliseid autosid eestlased ostavad. Kahe kümnendi eest oli kaks kolmandikku meie uutest autodest väikeautod, väikesed keskautod ja keskautod. Täna on eelnimetatuid vaid napilt kolmandik, lõviosa – 58% – moodustavad maasturid.

"Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad, tuleb tarkus tunnistada", on mäletatavasti öelnud meie rahvuskangelane Kalevipoeg. Seda rahvuslikku aadet kinnitavad jätkuvalt ka arvulised näitajad, võtame või iga-aastaselt rahvustunnet tõstvad PISA-testide tulemused. Ent kui Friedrich Kreutzwald oleks elanud tänases päevas, tekib ühiskondlikku debatti ja sellekohaseid meeleavaldusi vaadates küsimus, kas lauluisa ikka oleks selleks rahvust ühendavaks jooneks valinud tarkuse või hoopis – auto. Aga isegi meie rahva kullavara kallale minemata on auto sellegipoolest eestlaste seas au sees.

Internetiühenduse muutused on lausa peadpööritavad. 20 aasta eest pakuti “superkiiret” 1 Mb/s kaabliühendust 149 krooni (9,52€) eest kuus. Kusjuures valikus oli ka "mikropakett" kiirusega 70 kb/s ja hinnaga 49 krooni ehk 3,13 eurot. Et vähekenegi ette kujutada, mida pakutud mikrokiirus endast kujutab, siis keskmise 45-minutilise podcasti allalaadimiseks kulunuks selle kiirusega 1 tund ja 35 minutit!

Erinevate õnnetusjuhtumite tagajärjel hukkunud inimeste arv on langenud pea poole võrra, inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on kukkunud veerandi jagu. Oluliselt on kasvanud meie välisõhu kvaliteet – saastet näitavate peenosakeste osakaal õhus on kukkunud 2003. aasta 18 tuhandelt tonnilt mullu 9 tuhande tonnini.

Me saame tarbida puhast joogivett ning meie reovesi ei jõua enam varasemas määras loodusesse. Viimase 20 aastaga on Keskkonnainvesteeringute Keskuse andmetel ELi toetuste abiga toodud puhas joogivesi 445 684 inimeseni ja reovee puhastusteenuse on saanud 459 923 inimest. Veetorustikke on kas ehitatud või rekonstrueeritud kokku 1939 kilomeetri ning kanalisatsioonitorustikku 1870 kilomeetri jagu. Puhas, kõikidele normidele vastav joogivesi on Eestis kättesaadav 98,3 protsendile ühisveevärgiga ühinenud kodudele.

Kindlasti on need ja mitmed teised selle valdkonna arengud aidanud kaasa sellele, et Eesti inimeste keskmine oodatav eluiga on kasvanud ligi kuue aasta võrra, ulatudes 2022. aastal 78,1 aastani.

On rõõm ühtlasi tõdeda, et oleme viimase 20 aastaga näinud paremat ja tervemat elu edendavaid arenguid – uute terviseradade ja -keskuste lisandumist, meil on liikuma innustavad spordisangarid ja eeskujud ning tuhandete osalejatega jooksud, rattarallid, suusamaratonid.

Kindlasti on oluline ka sisemine heaolu ja selle saavutamise hind. Siingi saab võrrelda erinevaid näitajaid, ent keskpõrandale kokku tulles sobib hästi võrdluseks tuua rahvarohke suvekontsert. 2004. aasta juuni alguses kogunesid tuhanded eestlased Tallinna lauluväljakule Vanilla Ninja kontserdile, kus pilet maksis 190 krooni ehk 12,14 eurot. Tänasel päeval on võimalik pilet näiteks 2 Quick Starti ja Terminaatori kontserdile Tartu lauluväljakul saada pelgalt 10,5€ eest, ent on ka kodumaiste artistide kontserte ca 40-eurose piletihinnaga.

Ent päris plekitu selles vallas kõik siiski pole. Heaolu kasvuga kaasneb mugavuse kasv ning nii ei näe me mitte ainult autoeelistuste kaldumist väike- ja keskklassi sõidukitelt maasturite suunas. Suuremate autode lisandumisega on teatavas korrelatsioonis ka rõivamüük ning kauplejad on olnud tunnistajateks pikemate püksirihmade ja laiemate seelikute müügile – ülemäärase kehakaaluga inimeste osatähtsus kogu elanikkonnas on kasvanud 43 protsendi pealt 53 protsendile.

Viimase tähelepaneku osas tahaks järgmise kahe aastakümne puhul näha pigem vastupidist trendi. Sest mida kauem me elame, seda kauem me tahame elada tervena ning siin tuleks suunda muuta. Kuid pea kõige muu osas ootaks küll sama tempokat arengut kui eelneva 20 aastaga. Mida ei ole ju üldsegi mitte vähe!