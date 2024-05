Suuremad laenumaksed lahjendasid Tallinna Vee kasumit, mistõttu loodetakse vee hindasid tõsta

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on kasumlikkuse säilitamine väljakutsuv, sest üldine hinnatõus kergitab tegevuskulusid ning euribori tõus on suurendanud intressikulusid. „Esitasime konkurentsiametile taotluse uue veeteenuse hinna rakendamiseks eelmise aasta septembris ja loodame taotluse menetlemise protsessiga peagi lõpule jõuda,“ tõi ta välja.

Sügisel teatas Tallinna Vesi, et konkurentsiametile esitatud taotluse kinnitamisel on veeteenuse hind põhipiirkonnas (Tallinnas ja Sauel, kus AS Tallinna Vesi on ka varade omanik) erakliendile edaspidi praeguse 1,56 asemel 2,04 eurot ja ärikliendile senise 3,43 asemel 3,79 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Leibkonna keskmine kulu veeteenustele kuus suureneks selle tulemusel umbes 3 euro võrra.