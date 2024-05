Informaatika ühendab endas kõiki IT võlusid ja võimalusi

Tiimitöö ja probleemide lahendamine tähtsal kohal

Samuti on tema sõnul oluline ülikooliõpingute käigus kogeda probleemipõhist lähenemist. „Tööandja võib inimese programmeerimisoskust täiendada vastavalt oma spetsiifikale, aga oluline on see, et tööle asudes oleks inimene proovile pandud erinevates situatsioonides. Kui sa lahendad õpingute jooksul erineva ülesehitusega IT-probleeme, on üsna tõenäoline, et hiljem tööandja juures oled mõne sellise probleemiga juba kokku puutunud ja oskad sellele lahendust pakkuda,“ mõtestab Luberg lahti õppekava probleemikeskse lähenemise kasulikkuse.

Vilistlaste kogemused

Informaatika õppekava vilistlane on ka Ando Saabas, kes on praeguseks lisaks bakalaureuseõppele lõpetanud ka magistri- ja doktoriõppe ning töötab Microsofti kohalikus AI-arendusosakonnas. „Ma arvan, et ülikoolihariduse eelis oli ja on see, et see annab laiapõhjalised teadmised väga erinevatest IT ja arvutiteaduse valdkondadest, sealhulgas teoreetilisest arvutiteadusest, mida omal käel on väga raske omandada,“ ütleb Saabas. Hetkel kuumade valdkondadena nimetab ta küberturvet ja tehisintellekti, kuid need võivad tulevikus muutuda. „Ülikoolist saadud tugevate üldteadmiste ja korraliku programmeerimisoskusega on võimalik küllalt lihtsalt ümber orienteeruda just nendele teemadele, mis hetkel olulised on,“ leiab ta.