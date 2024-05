VIDEO | Latitude59 pitching-võistluse neljas eelfinaal. Iduettevõtted võistlevad miljoni euro nimel

Avaldusi laekus kokku 53 riigist. „Enamus neljakümnest välja valitud ettevõttest on küll asutatud Eestis, kuid asutajate seltskond on oluliselt kirjum – nende hulgas on asutajaid Ukrainast, Itaaliast, Slovakkiast kuni Ameerika Ühendriikideni,“ nimetas Latitude59 start-up-suhete juht Triin Ilves.

40 parema tiimi seas on palju tervise- ja süvatehnoloogia ettevõtteid, kuid valdkonna-põhiselt buumib siiski AI. „Üha rohkem paistavad välja ettevõtted, kus suure potentsiaaliga äri põhineb pikaajalisel teadustööl. Samas näeb enamik ettevõtteid võimalust AI-s – seejuures oli ka neid, kelle puhul tundus, et AI-d mainiti igaks juhuks, justkui peaks see võluväel idee innovaatilisemaks muutma,“ tõdes Ilves.

AI vs. süvateadus

EstBAN-i juhtivinvestorid on päri. „Osalenud ettevõttete tase ja kapitali kaasamise valmisolek on väga kõrgel tasemel – kõikidest osalenud ettevõtetest võiksid 80% kohe minna julgelt investeeringuid kaasama. Valikuid tehes tuli selgelt välja, et edasi pääsesid need ettevõtted, kes olid ennast juba turul tõestanud või omasid väga tugevat tehnoloogilist väärtust,“ sõnas Martin Goroško. Heidi Kakko sõnul on eelis neil, kes lahendavad konkreetset probleemi nii, et neil on ka juba turuosalistelt tagasiside olemas. „Toote või teenuse rakendatavuse ja nõudluse punkt on kindlasti oluline ehk idee tasandil ainult on keeruline selles väga tihedas konkurentsis finaali jõuda,“ sõnas Kakko.