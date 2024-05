Lapimaa võõrtöölised kurdavad kehvade tingimuste üle. Tööd tehakse kolm nädalat järjest ühegi puhkepäevata

Nüüd on Lapimaa kohaliku omavalitsuse läbiviidud kontrollid andnud palju tõendeid selle kohta, et välismaalastest töötajad on turismiettevõtetes sageli alatasustatud ja neil on halvad töötingimused. Kontrollid näitasid, et probleem on valdkonnaülene ja ei käi vaid ühe või kahe ettevõtte kohta – omavalitsus kontrollis 17 ettevõtet ja leidis pea kõigis suuremaid või väiksemaid puudusi.

Võõrtöölised on alatasustatud

Kontrollide käigus selgus, et võõrtöölistele ei maksta ületunnitöö ega pühapäeval töötamise eest, nagu on kirjas kollektiivlepingus. Ettevõtted on seda põhjendanud sellega, et pühapäeval töötamine on juba põhipalga sisse arvestatud. See on aga vastuolus Soome töölepinguseadusega.