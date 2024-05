Ühed rõõmustavad, teised mitte. Päikesepaneelide omanikud pidid võrku müüdava elektri eest peale maksma

Kolmapäeval oli elektri hind börsil miinuses koguni seitsmel tunnil (keskmiselt -2,42 eurot megavattunni kohta). Kui tavaline kodutarbija saab sellistel hetkedel rõõmustada, siis päikesepaneelide omanikele see meeltmööda ei ole. Nemad peavad sellistel hetkedel elektrit võrku müües hoopis peale maksma. „Kuidas me jõudsime olukoda, et inimesed, kes panid päikesepaneelid, peavad need päikese paistel välja lülitama, et mitte peale maksta?“ esitas küsimuse üks päikesepaneelide omanikest.