ÜLEVAADE | Börsiettevõtete suurimate dividendisaajate edetabelist leiab nii riigikogu liikme kui ka tuntud erootikaärimehe

Võiks öelda, et kätte on jõudnud aasta magusaim aeg – paljud börsiettevõtted on eelmise aasta kasuminäitajad ritta seadnud ja otsustanud osa teenitust anda aktsionäridele. Kokku läheb jagamisele ligi 300 miljonit eurot. Tänavust Tallinna börsi dividendisadu juhib kahtlemata mullu börsidebüüdi teinud Infortar – varahaldusettevõte, mis annab aktsionäridele dividendiks koguni kolm eurot aktsia kohta. Tõsi, seda küll kahes, mitte ühes jaos, aga siiski – investorid võivad rõõmustada, sest dividenditootlus on suisa 8,78%.