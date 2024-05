Bolt sai IPOks valmistumiseks üle 200 miljoni euro

Bolti tegevjuht Markus Villig ütles oma kommentaaris, et saadud rahastus pakub ettevõttele täiendavat paindlikkust ning Bolt töötab selle nimel, et olla valmis IPOks.

Bolti kommunikatsiooninõunik Katriin Loorents täpsustas, et tegu on krediidiliiniga, mida on võimalik kasutada, kuid mida kasutama ei pea. „Tänu meie heale finantspositsioonile saime krediidiliini väga headel tingimustel, ja see täiendab meie tugevat kapitaliseeritust ning likviidsust,“ märkis Loorents. Hetkel ei ole krediidiliini plaanis äritegevuse rahastamiseks kasutada.