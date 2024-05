USA koolitaja annab nõu: kuidas pärast ülikooli tööturul läbi lüüa?

„Oluline on õppida iseennast nii-öelda coach’ima, et keerulistest hetkedest üle saada,“ selgitas koolitaja. „Kui spordis on treener, kes toob oma treenitavas parima välja, aitab fokusseerida ja keerulistel momentidel utsitab tagant, siis elus peab iseendale see treener olema,“ tõdes ta. Iseenda juhtimine tähendab tema sõnul enda motiveerimist, eesmärkide selgeks tegemist ja nende nimel järjepidevalt töötamist.

Alusta strateegilise network’imisega juba ülikoolis

Heade kontaktide võrgustiku loomisega soovitab koolitaja alustada juba varakult. „Sidemeid tasub luua selliste inimestega, kes pole sinu moodi,“ leidis ta ning tõi näiteks, et tudengina saab alustada kooli personalist ja õppejõududest, mis võib hiljem avada uksi olulistele projektidele. Ryan Davise sõnul on võrgustiku ehitamiseks kasulik osaleda erinevatel ülikoolis toimuvatel üritustel ja seminaridel, käia praktikal või astuda mõne tudengiorganisatsiooni liikmeks.

Koolitaja on veendunud, et olenemata sellest, kas tööturule sisenev noor plaanib karjääri mõnes suurkorporatsioonis või alustab hoopis isikliku äriga, tulevad igal juhul kasuks ka erinevad ettevõtlusoskused, kuna need õpetavad vastutustundlikkust ja enesejuhtimist. Samas olles töötanud nii Eesti kui ka USA tudengitega, märgib ta, et on viimasel ajal rohkem huvi ettevõtlikkuse vastu täheldanud hoopis meie noortes.