Tark investor: kas tekib kihk suveks investeeringud ära müüa?

Eriti tugevalt avaldub „müü mais ja mine puhkama“ põhimõte millegipärast Euroopas, kuid sellest hoolimata tekib ikkagi küsimus, kui palju tasuks uskuda, et ajalooline loogika võiks ka tänavu paika pidada. Seda enam, et tegu on keskmise näitajaga, mitte kindlalt igal aastal kehtiva seaduspäraga. Samuti ei tähenda nõrgem tootlus ilmtingimata negatiivset tulemust.

Börsinädalat kokkuvõtvas saates tuli ka juttu sellest, kuidas Apple’i aktsionäride jaoks muutub „supp“ rammusamaks ning LHV aktsionäridel vastupidi lahjemaks. Täpsemalt siis teatas Apple neljapäeval, et kavatseb osta tagasi rekordiliselt 110 miljardi dollari eest oma aktsiaid, misläbi allesjäävate aktsionäride osalus ettevõttes suureneb. Tegu on sedavõrd suure summaga, et eestlased peavad kolm aastat riigina rabelema, et sama summa SKT-na kokku saada, kuid Apple’i jaoks on tavapärase sündmusega.