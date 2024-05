Tesla rajab Eestisse esimesed elektriautode laadimisjaamad

„Ainuüksi viimase kuue kuuga on Eestis registreeritud elektriautode arv kasvanud rohkem kui 1380 sõiduki võrra. Täna on Eestis arvel 6500 elektrisõidukit, mille kasutada on ligi 650 avalikku laadimispunkti ehk üks avalik laadimispunkt iga 10 elektrisõiduki kohta. Ekspertide hinnangul on see optimaalne tase. Kui me aga soovime jõuda 2030. aastaks prognoositud üle kolmekümne tuhande elektrisõidukini, peame pingutama selle nimel, et laadimistaristu vastaks ka tulevikus kasutajate ootustele,“ sõnas asekantsler.