Parimad investorid on surnud investorid. Või siis vähemalt sellised, kes midagi ei tee. Sel kohati anekdootlikul tõdemusel paistab tõepõhi all olevat seepärast, et kui palju on reaalselt investoreid, kes aina kerkivat aktsiat tabades suudavad seda 10 või 20 aastat portfellis hoida.