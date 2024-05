Hotellid ja restoranid keerulise suve eel: kui läheb märkide järgi, on sügisel ees sulgemised ja koondamised

„Aasta esimene kvartal on olnud keeruline, sealjuures jaanuaris oli isegi võrreldes eelmise aastaga käibes tagasiminek. Majutussektor on alates aastast 2020 pidevas kriisiseisundis ja taastumise asemel taaskord tagasiminek mõjub rängalt,“ sõnab ta.

Maidla sõnul on välisturiste endiselt ca 25% vähem, kui võrrelda pandeemiaeelse ajaga. Kui vahepealsetel aastatel kasvas siseturism hoogsalt, siis nüüd on ka siseturistide arv languses. „Ka selle aasta veebruari ja aprilli koolivaheajal oli vabu kohti pea kõikides spaahotellides ja see on selge märk tagasiminekust – sel aastal väheneb sisetarbimine veelgi ja vaadates majandusprognoose, siis väga kasvu loota ei ole,“ hindab ta.