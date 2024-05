Swedbanki peakontor kolib Liivalaia tänava algusest ära. Tühjaks jäävale 25 000 ruutmeetrile otsitakse uut omanikku

Swedbankile kuulub kinnistu aadressiga Liivalaia 8/12, kus on ehitisregistri andmetel ligi 22 500 ruutmeetrit büroopinda. Lisaks üürib pank EKE kontsernilt pindasid aadressil Liivalaia 14, kus ehitisregistri andmetel on enam kui 4500 ruutmeetrit büroopinda.

Swedbanki ehitus- ja kinnisvaraosakonna juhi Tõnu Lutsu sõnul on panga peamaja töötajad praegu laiali neljas erinevas asukohas Tallinnas ning peamine kolimise põhjus ongi see, et tuua kõik Tallinna eri asukohtades asuvad äriüksused (ligi 2000 inimest) kokku uude peahoonesse Arteri ärikvartalis.

„Uues 28-korruselises hoones on suurepärased tingimused töötamiseks: arvestatud on nii ergonoomika, mobiilsuse kui ka jätkusuutlikkuse põhimõtetega,“ kinnitas Tõnu Luts. „Kahtlemata kaasneb iga uue hoonega suurem jätkusuutlikkus võrreldes aastakümneid vana hoonestusega.“

Pangahoonele otsitakse uut omanikku

Liivalaia 8/12, mis kuulub Swedbankile, kavatseb pank lähiajal maha müüa. „Olemasolevat Liivalaia 8/12 pinda me enam ei vaja ning me ise ei plaani seda ka välja üürima hakata,“ lausus Luts. „Plaan on see pind müüa ning müügitegevus on juba alanud.“