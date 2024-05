Soome meedia kirjutas aprilli lõpus, kuidas hambaarstil käinud naine sai arve tasumisel halva üllatuse – arve oli talle öeldust rohkem kui kaks korda suurem. Naisele öeldi visiidi alguses, et kõik läheb kokku maksma 40 euro kanti, kuid hiljem küsiti tema käest üle 100 euro. Nimelt tehti tema hammastest ka röntgen, mille hinnast kuulis naine aga alles arvet tasuma hakates.

Erakliinik, kus naine hambaarsti juures käis, on lubanud naisele röntgeni eest raha tagasi maksta, kuigi nad kinnitavad, et teavitavad kliente alati, kui mingi teenus läheb kallimaks või on tasulisi lisateenuseid vaja.