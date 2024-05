Sõja eest välismaale põgenenud venelased on sunnitud kodumaale naasma. „Putin ei eksinudki – nad vihkavad meid“

Ukraina sõda kestab juba kolmandat aastat ja mees, kes seda alustas, valiti uuesti kuueks aastaks presidendiks. Paljud venelased seisavad raske valiku ees. Nad lahkusid Venemaalt sõja tõttu, kuid nüüd on neil välismaal raskusi elamislubade pikendamise ja töö leidmisega. Samuti on vähe sihtkohti, mis venelasi üldse vastu võtavad. Seetõttu on paljud neist otsustanud Venemaale naasta.