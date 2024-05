„Täna läheb suur fookus mõtterännakutele – iga inimene mõistab kliimaseadust sellest vaatenurgast, nagu tema on aru saanud –, tegelikult on see üks segapundar. Me justkui räägime samast asjast, aga tegelikult räägime üksteisest mööda,“ nendib VKG juht Ahti Asmann .

Tema sõnul ei ole riigil ja ettevõtjatel enam samasugust arusaama alates sellest, kui asi hakkab puudutama seda, et riigi arvates ongi rohepööre Eesti majanduskasvu plaan. „Tundub, et keegi ei saa aru, kust see majanduskasv tegelikult tuleb,“ räägib VKG juht. Tema sõnul on rohepöörde puhul tekkinud kaks koolkonda: üks ütleb, et rohepööret pole võimalik teha majandust kasvatades, teine arvab, et see ongi majanduskasvu strateegia.