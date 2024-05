UKRAINA KONVERENTS | Eriti vajavad investeeringuid transpordi- ja energiasektor

Palun kirjeldage oma tööalast elu pärast 2022. aasta 24. veebruari, kui palju see muutus ja mis on teie suuremad tööalased edulood?

Ma arvan, et iga ettevõte meie riigis pidi 2022. aasta kevadel läbi tegema suurema kohanemise. Vahetu väljakutse oli ettevõtte käigus ja töötajate väljaspool ohtu hoidmine ning kõikvõimaliku abi osutamine armeele ja abi vajanud tavalistele inimestele. Ja see on ukrainlaste vastupidavus üldiselt, mis andis Ukrainale kui riigile võimaluse ellu jääda. Edasi peab iga ettevõte oma strateegia, prioriteedid ja tegevuse viisid ümber kohandama. Enamik edukaid ettevõtteid on oma planeerimishorisonte oluliselt lähemale toonud (algselt mõnele nädalale ja lõpuks pikenes see 6-12 kuuni). Paindlikkus ja õppimine muutusid tohutult tähtsaks, kuna paljud pika sihiga otsused lükati edasi või langetati selle alusel, et „nii hakkavad asjad olema palju aastaid“. Meie suurim tööalane edu seisneb võimes oma meeskonda erinevates tingimustes käigus ja motiveerituna hoida. Enamik meie meeskonnast oli tagasi Kiievis juba 2022. aasta aprillis ja on pärast seda tegutsenud täies mahus offline-režiimis.

Millistes sektorites Ukraina täna kõige rohkem investeeringuid vajab?

Jätkuv sõda on rõhutanud Ukraina hädavajadust investeeringute järele kriitilistes sektorites, et kannustada majanduskasvu. Eriti on tähelepanu vajava otsustava valdkonnana esile kerkinud transpordiinfrastruktuuri sektor, mis hõlmab muu hulgas sadamaid, raudteid ja terminale. Lisaks sellele on pakiline vajadus investeeringute järele energiasektoris, taastuvenergiatootmises ning ka elektritootmise hajutamises. Selle kõrval on endiselt kõrge prioriteediga Ukraina majanduse traditsiooniliselt tugevad sektorid nagu põllumajandus, finantsid, ehitusmaterjalid ja tehnoloogia.

Kui palju on seadused Ukrainas viimastel aastatel investorite jaoks lihtsamaks muutunud?