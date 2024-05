Peetri Pizza lõi uue pitsaketi, kus toit valmib paari minutiga

Esimene Peetri Pizza GO avati Eesti suurimas kontserdi- ja spordihallis Unibet Arenal, kus pakutakse eestlaste lemmikpitsasid innovaatilise retsepti järgi tehtud valmis tainal, mille küpsetamine võtab ahjus aega vaid mõned minutid.

„See maitseb nagu traditsiooniline Peetri Pizza. Oleme teinud kümneid pimeteste ning inimesed ei tee meie tavapärase ja kiirpitsa maitsel vahet,“ kinnitas Peetri Pizza juht Marko Pleiats. Erinevus on selle mõõtmetes ja paksuses. Seda pakutakse vaid ühes suuruses läbimõõduga 20 cm ja veidi paksemana kui tavaline õhuke Peetri Pizza.

„Uus kontseptsioon sai võimalikuks tänu meie enda loodud uuenduslikule tainale, millest teeme oma frantsiisipartneritele valmis rullitud pitsapõhjad. Teenindajatel ei ole vaja teha muud, kui panna soovitud komponendid tainale ja vajutada ahi nupust tööle,“ ütles Pleiats. Tema sõnul on pitsa tegemisel kõige keerulisem just põhja valmistamine, mille meisterdamist tuleb enne restoranis tööle asumist õppida ja harjutada. Kiirpitsa frantsiisipartneril ei ole aga vaja töötajaid selleks koolitada, mis omakorda teeb sobivate teenindajate leidmise lihtsamaks.

Uuenduslik kontseptsioon leevendas tööjõupuudust

„Euroopas on kiirsöögikohtade peamiseks probleemiks töötajate puudus ja see on ka Eestis üha aktuaalsem. Peetri Pizza GO ongi tulevikku vaatav projekt, mis aitab meie valdkonnas leevendada suurt tööjõunappust,“ selgitas Pleiats.

Peetri Pizza GO on arendatud nii, et seda on lihtne kasutusele võtta ükskõik millises olemasolevas või loodavas söögikohas. Olgu selleks tegutsev pitsarestoran, tankla või näiteks väliürituse toidubuss. Kõige kallim investeering on kompaktne kiirahi, mis paljudes söögikohtades on juba olemas. Partneri kohustus on järgida Peetri Pizza kvaliteedistandardit ja kasutada pitsa valmistamisel ettevõtte poolt valitud toorainet.

Peetri Pizza on 1990. aastal loodud kodumaine ettevõte, olles Eesti suurim pitsakett ja siinse pitsakultuuri teerajaja. Eestis on kokku 43 Peetri Pizza ja 9 sõsarketi Pappa Pizza restorani. Ettevõte avas eelmisel aastal esimese restorani Lätis ning plaanib laieneda ka Leedu turule. Mullu müüdi varasema aastaga võrreldes üle 300 000 pitsa rohkem. Tänavu on eesmärgiks valmistada klientidele 2,5 miljonit pitsat.