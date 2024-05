Infortar saavutas rekordilise kvartalitulemuse

„Infortaril õnnestus stabiliseerunud energiahindade juures oma müügimahtusid kasvatada ning jätkata laienemist uutel turgudel ja valdkondades. Tänaseks enam kui 80 protsenti meie müügituludest tuleb välisturgudelt, investeeringud on olnud kasumlikud ja piirkonna ühe suurima investeerimisettevõttena otsime pidevalt kasvuvõimalusi,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Energeetikasegmendi EBITDA oli 2024. majandusaasta esimeses kvartalis 73,9 miljonit eurot (2023. majandusaasta esimeses kvartalis 50,5 miljonit eurot). Kasumlikkus ei ole ettevõtte sõnul seotud energiahindade muutlikkusega vaid turuosa ja müügimahtude suurenemisega. „Kontserni tütarühing AS Eesti Gaas juhib teadlikult hinnariske, kasutades selleks tuletisinstrumente ja piirkondlikke maagaasi ladustamise võimalusi,“ märgib Infortar.

Laevanduse segmendi EBITDA oli 2024. majandusaasta esimeses kvartalis 34,5 miljonit eurot (2023. majandusaasta esimeses kvartalis 27,1 miljonit eurot). Infortar konsolideerib AS Tallink Grupp tulemused kapitaliosaluse meetodil, ehk vastavalt oma osaluse protsendile AS-s Tallink Grupp, segmendiaruandluses on vastavalt kehtivatele raamatupidamisreeglitele kajastatud 100% AS Tallink Grupp tulemused (sealhulgas 100 protsenti EBITDA).