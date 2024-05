Estonian Cell lõpetas eelmise aasta 23 miljoni eurose kahjumiga

„Ekspordime 100% oma toodangust ja maailmaturgudel konkurentsis püsimine on olnud väga keeruline, arvestades peamiste sisendite nagu energia ja puit oluliselt kallimaid kulusid Eestis,“ ütles juhatuse liige Siiri Lahe. Estonian Cell on üks riigi kõrgeima tootlikkusega tööstuseid – tehase käive töötaja kohta on aastas üle ühe miljoni euro. „Viimase aastakümne jooksul oleme investeerinud uuenduslikesse tehnoloogia- ja keskkonnaprojektidesse üle 60 miljoni euro,“ märkis Lahe.